В Минфине прокомментировали использование б/у запчастей при ремонте авто по страховке

Предложение о внесении поправок в закон об ОСАГО, которые разрешат использование подержанных запчастей при ремонте автомобилей по страховке, находится в подвешенном состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова.

«Вопрос сложный. Как принять решение, чтобы использовать б/у запчасти? С одной стороны, мы понимаем, что новые запчасти стало получать значительно сложнее, с другой — как гарантировать, что тебе не поставят на машину запчасть, с которой ты отъедешь и сразу попадешь в аварию», — отметил Чебесков.

По его словам, механизм сертификации бывших в употреблении запчастей согласовать пока не удается.

В июле 2023 года стало известно, что в России планируется разрешить использование бывших в употреблении автозапчастей при ремонте по ОСАГО и увеличить сроки ремонта с 30 до 45 дней. Идея заключается в том, чтобы начать с использования запчастей, которые не оказывают влияния на безопасность, но часто подвергаются повреждениям в ДТП, таких как крылья, бамперы и капоты. Увеличение сроков ремонта до 45 дней часто становится необходимостью, поскольку страховые компании не успевают получить комплектующие в оговоренные сроки.

Ранее Госдума перенесла на неопределенную дату рассмотрение в первом чтении законопроекта, который разрешает автовладельцам подавать заявление в ГИБДД о снятии машины с учета сразу после совершения сделки по продаже.