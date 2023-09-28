Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минфине прокомментировали использование б/у запчастей при ремонте авто по страховке

Минфин: вопрос об использовании б/у запчастей в ремонте по ОСАГО не согласован

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Предложение о внесении поправок в закон об ОСАГО, которые разрешат использование подержанных запчастей при ремонте автомобилей по страховке, находится в подвешенном состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова.

«Вопрос сложный. Как принять решение, чтобы использовать б/у запчасти? С одной стороны, мы понимаем, что новые запчасти стало получать значительно сложнее, с другой — как гарантировать, что тебе не поставят на машину запчасть, с которой ты отъедешь и сразу попадешь в аварию», — отметил Чебесков.

По его словам, механизм сертификации бывших в употреблении запчастей согласовать пока не удается.

В июле 2023 года стало известно, что в России планируется разрешить использование бывших в употреблении автозапчастей при ремонте по ОСАГО и увеличить сроки ремонта с 30 до 45 дней. Идея заключается в том, чтобы начать с использования запчастей, которые не оказывают влияния на безопасность, но часто подвергаются повреждениям в ДТП, таких как крылья, бамперы и капоты. Увеличение сроков ремонта до 45 дней часто становится необходимостью, поскольку страховые компании не успевают получить комплектующие в оговоренные сроки.

Ранее Госдума перенесла на неопределенную дату рассмотрение в первом чтении законопроекта, который разрешает автовладельцам подавать заявление в ГИБДД о снятии машины с учета сразу после совершения сделки по продаже.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях