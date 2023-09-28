В Ростове-на-Дону «Мерседес» столкнулся с пассажирским поездом

В Ростове-на-Дону на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда, направляющегося из Адлера в Санкт-Петербург, с грузовым автомобилем марки «Мерседес», сообщается в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел 28 сентября на пересечении улиц Локомотивная и Мечникова.

«По поручению Южной транспортной прокуратуры Ростовская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.

До этого видеорегистратор зафиксировал момент наезда локомотива на грузовик в Севастополе.

В Волгоградской области поезд столкнулся с легковым автомобилем на переезде.

Ранее в Чехии произошло столкновение пассажирского и грузового поездов, в результате чего пострадали три человека.