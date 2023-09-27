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Kaiyi запустила продажи кроссовера X3 Pro в России

В России начались продажи кроссоверов X3 Pro по цене от 2,5 млн рублей

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Kaiyi

Компания Kaiyi объявила старт продаж компактных кроссоверов X3 Pro в России. Автомобили поступили к первым дилерам, говорится в сообщении китайский марки, которое поступило «Газете.Ru».

Автомобили доступны в одной комплектации по цене от 2,5 млн рублей. От модели X3, которая ранее вышла на рынок, X3 Pro отличается дизайном передней и задней части кузова, а также более мощным мотором. Кроссовер предлагается с двигателем объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с. (250 Нм) в сочетании с вариатором.

В салоне X3 Pro установлен 10-дюймовый дисплей мультимедиа с возможностью подключить смартфон через Apple CarPlay и Android Auto. Кроссовер также получил панорамную крышу, электронный селектор трансмиссии, систему камер кругового обзора, функцию беспроводной зарядки смартфона, электрорегулировку сиденья водителя в шести направлениях, кондиционер и 18-дюймовые диски.

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Kaiyi

Ранее стало известно, что у седана Kaiyi E5 появилась новая доступная версия.

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