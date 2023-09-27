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Путин указал на неэффективность мер по снижению цен на топливо

Путин: цены на бензин растут несмотря на принятые меры

В России приняты необходимые меры по стабилизации цен на топливо, однако розничные цены на бензин все еще продолжают расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы же знаем из-за чего это происходит, и в связи с ценами на нефть понимали, что будет дальше, это же не в первый раз. Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя на экспорт», — отметил Путин.

По его словам, компании выполняют свою работу, однако необходимы и дополнительные меры от кабинета министров страны, осуществляемые совместно с производителями.

«Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен», — заключил глава государства.

21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Соответствующее решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке страны.

Согласно постановлению кабмина, временный запрет на экспорт российского топлива не распространятся на страны ЕАЭС и на гуманитарную помощь.

Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков предположил, что стоимость автомобильного бензина и дизельного топлива до конца года не увеличится.

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