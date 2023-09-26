В России начались продажи кроссовера Kaiyi X3 Pro

В России начали продажи кроссовера X3 Pro, сообщает «Российская газета» со ссылкой на замгендиректора по продажам новых автомобилей автомобильной группы «Авилон» Рената Тюктеева.

Вместе с тем, в пресс-службе российского офиса Kaiyi изданию рассказали, что пока официально не объявляли о старте продаж. На официальном сайте Kaiyi кроссовер X3 Pro предлагается в единственной комплектации за 2,5 млн рублей с возможностью его забронировать.

Сборка кроссоверов Kaiyi налажена на заводе «Автотор» в Калининграде. Автомобиль оснащается бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с., вариатором и передним приводом.

Среди оснащения автомобиля — светодиодные фары, медиасистема с 10-дюймовым дисплеем и возможностью подключить смартфон через Apple CarPlay и Android Auto. Автомобиль оборудован кондиционером, камерами кругового обзора, панорамной крышей и 18-дюймовыми колесными дисками. Водительское кресло снабжено электрорегулировками.

Ранее стало известно, что средневзвешенная цена нового автомобиля в России превысила 3 млн рублей.