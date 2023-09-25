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ГИБДД объявила рейд на водителей в Подмосковье

ГИБДД Подмосковья устроит массовые проверки водителей до 1 октября

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Алина Распопова/«Газета.Ru»

С 25 сентября по 1 октября на дорогах Подмосковья пройдут массовые проверки водителей. Об этом сообщила Госавтоинспекция Московской области.

Рейд посвящен поиску пьяных водителей. В ходе массовых проверок автоинспекторы собираются проверить максимальное количество автомобилистов за определенный промежуток времени на конкретном участке дороги, после чего будут перемещаться на другие точки.

Кроме того, в подмосковной ГИБДД объявили, что с 25 сентября по 1 октября проведут профилактическое мероприятие «Технический осмотр». Автоинспекторы предупредили об участившихся случаях мошеннических схем, связанных с продажей диагностических карт автомобилистам без предоставления машин на техосмотр. При выявлении подобных случаев полицейские аннулируют диагностическую карту.

Ранее стали известны подробности о девушке, которая выпала из грузовика на ходу в Москве.

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