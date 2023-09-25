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«АвтоВАЗ» планирует возобновить производство Lada в Казахстане

Глава «АвтоВАЗа» Соколов сообщил о планах возобновить производство в Казахстане

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LADA

«АвтоВАЗ» может возобновить производство машин Lada в Казахстане в 2024 году. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов, передает РИА Новости.

По словам Соколова, «АвтоВАЗ» провел переговоры с партнерами и представителями руководства правительства Казахстана, последние поддержали корректировку нормативно-правовой базы, необходимой для возобновления сотрудничества.

«Мы рассчитываем, если нормативные акты, которые необходимы для этого, будут приняты достаточно оперативно, то в следующем году это производство возобновим. Но объемы будут уже определяться исходя из сроков восстановления и той рыночной ситуации, которая на момент принятия решения будет на рынке Казахстана», — отметил топ-менеджер.

Производство машин Lada на заводе «Сарыаркаавтопром» (принадлежит группе Allur) в Костанае в было приостановлено в 2022 году. На предприятии собирали автомобили семейств Granta, Niva и Vesta.

В этом году стало известно, что «АвтоВАЗ» изучает возможность выпуска машин в Эфиопии, Египте и Алжире, а также нарастить поставки автомобилей Lada в страны СНГ. В сентябре «АвтоВАЗ» нанял 500 граждан Узбекистана для работы на предприятии в России.

Ранее «АвтоВАЗ» заявил, что достиг IT-суверенитета.

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