Угонщик сжег Mercedes Gelandewagen после того, как не смог завести

Суд в Москве заключил под стражу обвиняемого в поджоге автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen, который уничтожил машину после того, как не смог угнать. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

Инцидент произошел в ночь на 18 сентября в Измайловском проезде, 25-летний нетрезвый безработный проник в салон припаркованного автомобиля, но не смог запустить двигатель.

«Понимая, что попытка кражи транспортного средства не удалась, а в машине он оставил множество отпечатков пальцев, злоумышленник при помощи зажигалки поджег автомобильный коврик, чтобы скрыть следы преступления», — отмечается в сообщении ведомства.

В результате автомобиль загорелся, его владельцу причинен ущерб на сумму 1,8 млн рублей. Перед поджогом злоумышленник забрал из салона панаму и куртку-жилет, которые надел на себя.

Мужчина сознался в содеянном. Ему предъявлено обвинение по статьям о краже, покушении на кражу в особо крупном размере, умышленном повреждении чужого имущества.

Ранее под Санкт-Петербургом неизвестный в медицинской маске сжег Mercedes-Benz GLS.