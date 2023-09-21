В России предложили разрешить установку «квадратных» госномеров спереди

Представители Российской автомобильной федерации (РАФ) предложили изменить регламент установки нестандартных «квадратных» автомобильных номеров типа 1А. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Номера типа 1А предназначаются для штатных мест крепления на японских, американских и других автомобилях. В России номера такой формы разрешили устанавливать в районе заднего бампера в 2020 году. Зампред комитета классических автомобилей РАФ, коллекционер автономеров Петр Шляхин обратился с письмом в Росстандарт и технический комитет при агентстве «Безопасность дорожного движения», предложив разрешить устанавливать такие номера не только в задней, но и в передней части авто.

По словам Шляхина, на некоторых машинах стандартный прямоугольный номер приходится крепить сбоку, из-за чего он выходит за пределы кузова и может травмировать пешеходов. В других случаях номер может перекрывать датчики парктроника, препятствовать охлаждению двигателя или закрывать внешние световые приборы. В Союзе производителей госрегзнаков транспортных средств поддержали предложение, отметив, что по дорогам уже передвигается большое количество машин с квадратными номерами спереди, хотя это запрещено (штраф за нарушение составляет 500 рублей).

В Росстандарте рассказали, что считают предложение «нецелесообразным». Конструкция большинства машин позволяет установить обычный прямоугольный номер, также «допускается» использование переходников и рамок, а при установке квадратного госрегзнака «не обеспечивается» его подсветка, заявили в ведомстве.

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