В Петербурге начались массовые обыски по делу о взятках в ГИБДД

Полиция Санкт-Петербурга выявила организованную преступную группу с участием сотрудников межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) ГИБДД. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, участники группы создали специальные сайты, на которых за денежное вознаграждение предлагалось быстро и без очереди оказать услугу по регистрации автомобилей. Часть полученного дохода передавалась должностным лицам МРЭО ГИБДД. Согласно предварительным подсчетам, доход от нелегальной схемы за год исчислялся «десятками миллионов рублей», заявили в МВД.

Утром 20 сентября полицейские организовали более 30 обысков по местам проживания предполагаемых фигурантов, а также в офисах коммерческих фирм и межрайонных регистрационных экзаменационных отделах. Следователи возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки).

Ранее в Госдуме предложили изменить правила регистрации автомобилей.