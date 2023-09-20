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Польша не пропустила только одну машину с российской регистрацией после запрета

PAP: Польша развернула только одну машину с российскими номерами с 17 сентября

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Павел Головкин/AP

Начиная с 17 сентября польские пограничники не пропустили в страну только одно транспортное средство с российской регистрацией. Об этом агентству РАР сообщила представитель Погранстражи Анна Михальская, передает РИА Новости.

«С момента запрета на въезд в Польшу легковых автомобилей, зарегистрированных в России, мы развернули только одно такое транспортное средство. Это было на участке границы с Россией», — рассказала Михальская.

По ее словам, во всех остальных случаях информацию о запрете въезда рассказывали автовладельцам до пересечения границы. Согласно статистике польской погранохраны, за неделю до введения запрета (10–16 сентября) в Польшу въехало около 400 автомобилей, зарегистрированных в России. Большинство из них пересекали границу на российском участке с Калининградской областью, меньшая часть — на участке границы с Белоруссией.

На прошедших выходных, 16-17 сентября, финские таможенные органы не пустили в страну 37 зарегистрированных в России автомобилей.

Запрет на въезд на зарегистрированных в России автомобилях начал действовать в Латвии, Литве и Эстонии с 13 сентября. С 16 сентября аналогичный запрет ввели в Финляндии. Норвегия осталась последней страной Шенгенской зоны, граничащей с РФ, куда россияне пока могут въехать на машине.

Ранее стало известно, будет ли Франция запрещать въезд авто из РФ.

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