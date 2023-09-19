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«АвтоВАЗ» решил унифицировать Lada Niva Legend и Niva Travel

«Автопоток»: «АвтоВАЗ» готовит техническую унификацию Niva Travel и Niva Legend

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Lada

К 2025 году «АвтоВАЗ» готовит техническую унификацию внедорожников Lada Niva Travel и Niva Legend. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на источники на предприятии.

По информации канала, «АвтоВАЗ» планирует сделать шасси внедорожников одинаковыми, перенеся все самые лучшие наработки в единую общую конструкцию. Например, классический «ВАЗ-21214» (Niva Legend) оснащен модернизированной передней подвеской с двухрядными подшипниками, а у Niva Travel улучшенное управление раздаточной коробкой (с одним рычагом).

Также на 2025 год специалисты «АвтоВАЗа» планируют внедрить в семейство Niva 90-сильный восьмиклапанный мотор объемом 1,6 литра от переднеприводных моделей, ожидаются изменения в коробке передач, раздаточной коробке и заднем мосту. Полный перечень изменений «АвтоВАЗ» еще не утвердил, отметили инсайдеры. Ожидалось, что другой двигатель сначала начнут устанавливать на Lada Niva Sport, но премьера такого внедорожника отложена на год — до сентября 2024 года.

В августе «АвтоВАЗ» проводил испытания Lada Niva с двигателем мощностью 90 л.с. на полигоне вблизи села Сосновка под Самарой. Восьмиклапанный мотор, который был модернизирован в 2021 году, устанавливается на модели Largus, Vesta, Granta.

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