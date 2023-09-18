Власти Москвы распродадут отработавшие свой срок камеры видеофиксации

Московские власти проведут экспертизу и оценку стоимости 800 дорожных камер, давно демонтированных с улично-дорожной сети, и выставят их на аукцион. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что на торги будут выставлены комплексы типа «Автоураган-ВС», «Автоураган-ВСМ2», «Стрелка СТ», «Стрелка СТ-П», а также муляжи (выглядят как настоящие камеры, но не фиксируют нарушения). Вырученные от продажи деньги пойдут в городской бюджет.

По словам представителя компании «Технологии распознавания», которая производит дорожные камеры, такое оборудование никому не нужно, так как отработало свой ресурс и устарело как технически, так и программно. Кроме того, производители таких комплексов уже сами не занимаются их поддержкой. Эксперт считает, что город освобождает места под новый контракт на новые, более совершенные комплексы.

До этого стало известно, что количество комплексов фотовидеофиксации нарушений, работающих в автоматическом режиме на российских дорогах, составило 27 тыс. ед. Из них 23,8 тыс. комплексов — стационарные, а 3,2 тыс. — передвижные. Большая часть (90%, или 183,6 млн) правонарушений, которые учитывает Госавтоинспекция, выявлены в ходе эксплуатации комплексов фотовидеофиксации.

Ранее сообщалось, что водитель закрасил камеру фотофиксации за то, что она снимала его нарушения.