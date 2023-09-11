Кроссовер Jetour X90 Plus получил новую версию в России

В России стартовали продажи семиместной модификации кроссовера Jetour X90 Plus. Стоимость новинки составляет 3,8 млн рублей, сообщает пресс-служба китайского автопроизводителя.

Комплектация с семью посадочными местами стала самой дорогой в линейке модели. Автомобиль оснащается двухлитровым двигателем мощностью 245 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. В комплектацию входят светодиодная оптика, 20-дюймовые диски, кожаный салон, панорамная крыша с электроприводом, система бесключевого доступа, аудиосистема Sony с восемью динамиками, система кругового обзора и прочие опции.

Самая доступная версия X90 Plus с пятью посадочными местами оснащается турбомотором объемом 1,6 литра (190 л.с.) в связке с «роботом» и стоит от 3,3 млн рублей.

Компания Jetour пришла на российский рынок с двумя кроссоверами в июне этого года. До конца сентября компания планирует запустить продажи паркетников X70 Plus, а в I квартале 2024 года — внедорожников Traveler.

Ранее Jetour впервые попала в список самых популярных автокомпаний в России.