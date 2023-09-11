Мужчина наехал на ногу полицейского, скрываясь от погони

В городе Учалы мужчина наехал на ногу полицейского и врезался в служебную машину, скрываясь от погони. Об этом сообщает МВД по Республике Башкортостан.

На служебном УАЗе инспектор ДПС и оперуполномоченный уголовного розыска заметили автомобиль «ВАЗ-2106», водитель которого создавал аварийную ситуацию и выезжал на «встречку».

Лихач попытался скрыться, в ходе погони полицейским удалось его остановить. Оперативник попытался вынуть ключи из замка зажигания машины нарушителя, но тот резко сдал назад, столкнулся с УАЗом и проехал по ноге полицейского.

Нарушителем оказался ранее судимый житель села Поляковка, проверка на трезвость показала, что мужчина пьян. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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