Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе М-4 «Дон»

Грузовой автомобиль и пассажирская «Газель» столкнулись на трассе М-4 «Дон» на Кубани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«ДТП произошло в ночь на 11 сентября на 22-м км трассы М-4 «Дон» в Динском районе. Столкнулись пассажирская газель, в которой находились 12 человек, и грузовой автомобиль. В результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе трое детей», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что после аварии 10 человек, включая трех детей, были отправлены в ЦРБ Динского района. Еще двое получили помощь амбулаторно.

Движение автотранспорта в районе ДТП не перекрывалось. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства произошедшей аварии.

До этого потерявший сознание водитель врезался в салон сотовой связи. После того, как автомобиль ВАЗ-2107 заехал в салон, водитель пытался выйти из машины, но дверь была блокирована элементами конструкции павильона.

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