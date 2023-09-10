BYD представил конкурента лифтбэка Mercedes-Benz EQS

Автобренд YangWang, входящий в структуру компании BYD, представил новый люксовый седан U6, который станет конкурентом моделей Mercedes-Benz EQS и BMW i7. Об этом сообщает carnewschina.com.

Автомобиль получил П-образные фары, большую панорамную крышу, выштамповки на дверях и капоте, а также активный спойлер. Новинка считается самым аэродинамичным серийным седаном в мире.

Автомобиль будет оснащаться четырьмя электродвигателями (по одному на каждое колесо). Суммарная мощность составит 1180 л.с. При этом седан получил уникальную систему подвески DiSus, которая поддерживает возможность управления каждым колесом отдельно.

По предварительным данным, на китайском рынке новый седан будет стоить около 800 тыс. юаней (10, 7 млн рублей). О том, когда начнется серийный выпуск YangWang U6 и когда автомобиль поступит к официальным дилерам в Китае, не сообщается.

Ранее сообщалось, что компания Geely начала продажи на китайском рынке нового гибридного седана Galaxy L6.