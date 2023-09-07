Дефект выхлопной системы может стать причиной поломки зажигания автомобилей Dongfeng

Автобренд Dongfeng Motor отзовет для ремонта 1,18 млн автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР. Выяснилось, что у отзываемых машин неисправен клапан рециркуляции выхлопных газов.

Отзыву подлежат некоторые автомобили Dongfeng Nissan — модели X-Trail, Qashqai и Teana 7, выпущенные с конвейера с 23 июля 2018 года по 26 сентября 2021 года. Как отмечается, дефект может негативно повлиять на работу системы зажигания и привести к ее поломке.

Дилеры оповестят владельцев о необходимости приехать в сервис для ремонта. В машинах, где будет обнаружен неисправный клапан, запчасть заменят на новую. Все работы будут проведены бесплатно для собственников автомобилей.

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