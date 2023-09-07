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Дефект выхлопной системы может стать причиной поломки зажигания автомобилей Dongfeng

Dongfeng отзовет более миллиона автомобилей из-за дефекта выхлопной системы

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DongFeng

Автобренд Dongfeng Motor отзовет для ремонта 1,18 млн автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР. Выяснилось, что у отзываемых машин неисправен клапан рециркуляции выхлопных газов.

Отзыву подлежат некоторые автомобили Dongfeng Nissan — модели X-Trail, Qashqai и Teana 7, выпущенные с конвейера с 23 июля 2018 года по 26 сентября 2021 года. Как отмечается, дефект может негативно повлиять на работу системы зажигания и привести к ее поломке.

Дилеры оповестят владельцев о необходимости приехать в сервис для ремонта. В машинах, где будет обнаружен неисправный клапан, запчасть заменят на новую. Все работы будут проведены бесплатно для собственников автомобилей.

Ранее сообщалось, что продажи новых кроссоверов Geely Coolray в России начнутся в октябре.

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