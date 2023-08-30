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Таможенники нашли в автомобиле партию радиоактивных массажных ручек

ФТС: бурятские таможенники изъяли партию радиоактивных массажных ручек

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ФТС

Сотрудники Бурятской таможни обнаружили в автомобиле партию ручек для массажа с радиационным фоном в 85 раз выше нормы. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

В легковом автомобиле, который прибыли из Монголии, перевозили 125 металлических ручек (стилусов) для точечного массажа с повышенным уровнем ионизирующего излучения. Опасный груз выявили с помощью системы радиационного контроля «Янтарь».

«Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на поверхности стилусов составила 9,34 мкЗв/ч, уровень бета-излучения – 503,28 част/см2 в мин. При этом в соответствии с требованиями ЕАЭС на поверхности товара должно отсутствовать нейтронное излучение, а также альфа- и бета-загрязнение», — объяснили в ФТС.

Роспотребнадзора ввоз такого товара на территорию ЕАЭС запрещен. Как рассказала таможенникам владелица товара, она везла массажные ручки в Россию для перепродажи и не знала, что они могут быть радиоактивны и опасны для здоровья. Стилусы вернули в Монголию.

Ранее в Ленобласти таможня изъяла у литовцев партию гашиша на 2 млрд рублей.

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