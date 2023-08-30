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Автобренд Denza анонсировал новые модели в 2024 году

Denza выпустить до конца 2024 года 8 новых моделей автомобилей

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DENZA

Китайский автопроизводитель Denza до конца 2024 года представит на рынке восемь новых моделей автомобилей. Об этом сообщает autohome.com.cn.

Отмечается, что в середине 2024 года на рынке Китая появятся седан, который составит конкуренцию BMW 5-series, фастбэк, похожий на Porsche Panamera, а также представительский лимузин размером и с оснащением как у Mercedes-Benz S-class.

Также в 2024 году дилеры Denza начнут выпуск трех среднеразмерных кроссоверов, а также двух минивэнов.

Ранее сообщалось, что Peugeot выпустит новое поколение кроссовера 5008.

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