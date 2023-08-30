Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Туве мост обрушился под «КамАЗом»

В Туве перекрыли дорогу из-за обрушившегося под грузовиком моста

close
100%
Народный депутат Чеди-Хольского кожууна РТ/VK

В Республике Тыва перекрыли дорогу из-за обрушившегося под мостом грузовика. Об этом сообщила администрация Каа-Хемского района в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на 33-м км автодороги Балгазын — Сарыг-Сеп. Конструкция моста не выдержала вес грузовика, который перевозил 16 тонн делового леса. За рулем машины находился житель Кызыла, мужчина не пострадал.

Движение на автодороге Ильинка — Бурен-Бай-Хаак временно приостановлено, на место происшествия прибыли пять единиц техники. Начало работ по восстановлению моста запланировано на 30 августа.

Ранее под Ростовом перевернувшийся фургон рассыпал куриное мясо по трассе М-4.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях