В Туве мост обрушился под «КамАЗом»

В Республике Тыва перекрыли дорогу из-за обрушившегося под мостом грузовика. Об этом сообщила администрация Каа-Хемского района в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на 33-м км автодороги Балгазын — Сарыг-Сеп. Конструкция моста не выдержала вес грузовика, который перевозил 16 тонн делового леса. За рулем машины находился житель Кызыла, мужчина не пострадал.

Движение на автодороге Ильинка — Бурен-Бай-Хаак временно приостановлено, на место происшествия прибыли пять единиц техники. Начало работ по восстановлению моста запланировано на 30 августа.

Ранее под Ростовом перевернувшийся фургон рассыпал куриное мясо по трассе М-4.