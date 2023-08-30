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Chery объявила цену нового большого кроссовера в России

Обновленный Chery Tiggo 8 Pro Max начали продавать в России за 4,5 млн рублей

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Chery

В России начались продажи обновленных семиместных кроссоверов Chery Tiggo 8 Pro Max, стоимость новинки составляет от 4,46 рублей. Об этом китайский производитель объявил на презентации модели.

Кроссоверы доступны в двух комплектациях по цене от 4,46 млн и 4,61 млн рублей соответственно (максимальная выгода по различным акциям составляет 590 тыс. рублей). Полноприводный Tiggo 8 Pro Max получил бензиновый турбодвигатель объемом 2,0 литра мощностью 197 л.с. Разгон до «сотни» занимает 8,4 секунды, средний расход топлива в комбинированном режиме составляет 8,3 литра.

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Chery

Автомобиль оборудован изогнутой панелью с двумя экранами диагональю по 12,3 дюйма, проекционным дисплеем, 18- или 19-дюймовыми дисками в зависимости от комплектации, системой кругового обзора реализована в формате 540° (с контролем подкапотного пространства), беспроводной зарядкой для смартфона, звуковой системой Sony с десятью динамиками, кожаной отделкой салона в темно-коричневых тонах, панорамной крышей, функцией массажа и регулировкой подставки для ног пассажира и другими опциями.

Ранее стало известно, что в России могут измениться правила продажи автомобилей.

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