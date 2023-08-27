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Названы самые продаваемые автомобили Geely на российском рынке

«Автостат»: самой продаваемой моделью Geely в РФ в июле стал кроссовер Coolray

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Пресс-служба Geely

Китайская компания Geely в июле продала в России 8785 легковых автомобилей, что в 3,8 раза больше результата годичной давности. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самой популярной моделью Geely у россиян по итогам июля стал кроссовер Coolray. Всего дилеры продали 3931 такой автомобиль (рост — в 3,2 раза). На втором месте находится купе-кроссовер Geely Tugella, который приобрели 1892 покупателя (рост в 3,7 раза). Третье место занимает кроссовер Geely Monjaro – 1539 проданных автомобилей.

Всего с января по июль 2023 года в России было продано 41 466 новых автомобилей Geely, что в 3,9 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что Haval представила на китайском автосалоне в Чэнду новый внедорожник Raptor.

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