Легковой автомобиль перевернулся после столкновения с грузовиком в Москве

В Москве в Лефортовском тоннеле перевернулся легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. В результате один автомобиль опрокинулся. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Судя по видео, в движущийся в правой полосе грузовик сзади врезалась легковая машина, после чего опрокинулась на бок. По данным канала, движение в Лефортовском тоннеле возобновлено.

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