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Корабль с тысячами автомобилей загорелся у побережья Нидерландов

Грузовое судно, перевозившее почти три тысячи автомобилей, загорелось у берегов Нидерландов

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Nos.nl

Грузовое судно Fremantle Highway с почти 3 тыс. автомобилей на борту загорелось у берегов Нидерландов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на береговую охрану Нидерландов. Корабль шел из Германии в Египет.

Экипаж попробовал самостоятельно потушить огонь, однако пожар продолжал быстро распространяться. В конечном счете было решено провести эвакуацию людей на судне с помощью вертолетов и спасательных лодок.

В результате пожара погиб один из членов экипажа корабля. По предварительным данным, пожар начался в одном из перевозимых электромобилей.

Ранее сообщалось, что в Керчи автомобиль Honda Civic, стоявший на городской набережной, съехал по ступенькам в море.

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