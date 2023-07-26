Корабль с тысячами автомобилей загорелся у побережья Нидерландов

Грузовое судно Fremantle Highway с почти 3 тыс. автомобилей на борту загорелось у берегов Нидерландов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на береговую охрану Нидерландов. Корабль шел из Германии в Египет.

Экипаж попробовал самостоятельно потушить огонь, однако пожар продолжал быстро распространяться. В конечном счете было решено провести эвакуацию людей на судне с помощью вертолетов и спасательных лодок.

В результате пожара погиб один из членов экипажа корабля. По предварительным данным, пожар начался в одном из перевозимых электромобилей.

Ранее сообщалось, что в Керчи автомобиль Honda Civic, стоявший на городской набережной, съехал по ступенькам в море.