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«АвтоВАЗ» отправил сотрудников в неплановый отпуск

«АвтоВАЗ» приостановил выпуск автомобилей

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Lada

«АвтоВАЗ» приостановил производство автомобилей до 30 июля, сотрудники отправлены в неплановый корпоративный отпуск. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Производство автомобилей на «АвтоВАЗе» будет простаивать с 26 по 30 июля. Для рабочих на это время перенесены дни зимнего корпоративного отпуска в декабре.

«Перенос трех дней отпуска на июль не повлияет на ход исполнения производственного плана, так как общее количество рабочих дней в течение года не изменится», — сообщили агентству в пресс-службе завода.

Трехнедельный корпоративный отпуск с остановкой производства также прошел на «АвтоВАЗе» в первой половине июня. По итогам 2023 года завод планирует изготовить более 400 тыс. автомобилей. В первом полугодии в России было продано более 143 тыс. машин.

Также стало известно, что в Тольятти начались испытания Lada Vesta Sport в кузове универсал.

Ранее компания Chevrolet анонсировала выход нового Bolt.

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