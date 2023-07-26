«АвтоВАЗ» отправил сотрудников в неплановый отпуск

«АвтоВАЗ» приостановил производство автомобилей до 30 июля, сотрудники отправлены в неплановый корпоративный отпуск. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Производство автомобилей на «АвтоВАЗе» будет простаивать с 26 по 30 июля. Для рабочих на это время перенесены дни зимнего корпоративного отпуска в декабре.

«Перенос трех дней отпуска на июль не повлияет на ход исполнения производственного плана, так как общее количество рабочих дней в течение года не изменится», — сообщили агентству в пресс-службе завода.

Трехнедельный корпоративный отпуск с остановкой производства также прошел на «АвтоВАЗе» в первой половине июня. По итогам 2023 года завод планирует изготовить более 400 тыс. автомобилей. В первом полугодии в России было продано более 143 тыс. машин.

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