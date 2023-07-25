Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Автомобиль врезался в остановку после ДТП

Седан Daewoo Nexia перевернулся и врезался в остановку после ДТП на юге Москвы

Автомобиль Daewoo Nexia врезался в остановку общественного транспорта после ДТП с другой машиной в Москве. Об этом сообщает Прокуратура Москвы. Инцидент произошел на Кировоградской улице.

«По предварительной информации, водитель автомашины «Ауди» на перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Дэу», который от удара выехал на остановку общественного транспорта и перевернулся», — говорится в сообщении.

В момент ДТП на остановке находилась женщина. Она получила ранения и была доставлена в больницу. О том, пострадал ли водитель Daewoo Nexia, не сообщается.

Ранее стало известно, что на трассе Владивосток-Находка, рядом с городом Фокино, неизвестный в камуфляжном костюме произвел несколько выстрелов из укрытия по камерам комплекса весогабаритного контроля.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях