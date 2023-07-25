Автомобиль врезался в остановку после ДТП

Автомобиль Daewoo Nexia врезался в остановку общественного транспорта после ДТП с другой машиной в Москве. Об этом сообщает Прокуратура Москвы. Инцидент произошел на Кировоградской улице.

«По предварительной информации, водитель автомашины «Ауди» на перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Дэу», который от удара выехал на остановку общественного транспорта и перевернулся», — говорится в сообщении.

В момент ДТП на остановке находилась женщина. Она получила ранения и была доставлена в больницу. О том, пострадал ли водитель Daewoo Nexia, не сообщается.

Ранее стало известно, что на трассе Владивосток-Находка, рядом с городом Фокино, неизвестный в камуфляжном костюме произвел несколько выстрелов из укрытия по камерам комплекса весогабаритного контроля.