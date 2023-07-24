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Subaru представила «заряженную» версию BRZ

Subaru раскрыла характеристики спортивного BRZ tS

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Robert/YouTube

Японский автопроизводитель Subaru представил на фестивале в Калифорнии «заряженную» версию купе BRZ. Об этом сообщает Motor1.

Как и в случае с предыдущим поколением, машина получила индекс tS. Она оснащается тормозными суппортами Brembo на передней и задней оси и амортизаторами Hitachi. Характеристики подвески настроены подразделением STI, отвечающим за выпуск спортивных Subaru.

Также автомобиль получит новые 18-дюймовые колесные диски и некоторые отличия в дизайне. При этом салон у версии tS остался стандартным, как и у обычных BRZ. Ожидается, что BRZ tS появится в продаже начиная с 2024 модельного года.

Заднеприводный Subaru BRZ разработан совместно компаниями Subaru и Toyota и выпускается с 2011 года. В 2020 году было представлено второе поколение модели. Toyota продает аналогичный с технической точки зрения автомобиль со своим дизайном под названием GT86.

Ранее стало известно, что Tesla получила около 2 млн заказов на пикап Cybertruck.

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