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Автобус протаранил пять машин, пока его водитель дрался с другим мужчиной

В Красноярске из-за драки водителей автобуса и легковушки произошло массовое ДТП

В Красноярске в результате драки между водителями неуправляемый автобус повредил пять автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск» со слов очевидца, который снял происшествие на видео.

Инцидент произошел в Октябрьском районе у парка отдыха «Прищепка», где из-за стоящих на обочине машин образовалась пробка, и для проезда осталась узкая дорога. По ней в сторону города двигался автобус ПАЗ, навстречу ему ехал легковой Peugeot. По словам очевидца, водитель легковушки не захотел пропускать автобус, начался конфликт. Мужчина вытащил водителя ПАЗа из салона, началась драка. В этот момент автобус покатился вперед и врезался в другие автомобили.

В результате ДТП автобус повредил пять легковых автомобилей, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю. Участники дорожного конфликта обратились с заявлениями в полицию, проводится проверка.

Ранее в Уфе подросток упал с девятого этажа на крышу Lada Niva и уснул рядом с автомобилем.

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