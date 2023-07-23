Продажи нового кроссовера Haval M6 начались в России

Компания Haval начала продажи кроссоверов M6 в России, стоимость модели с 6-ступенчатой механикой составляет 1,95 млн рублей, а с 7-дипазонной роботизированной трансмиссией — 2,1 млн рублей. Об этом говорится в сообщении китайского производителя, которое поступило «Газете.Ru».

Длина новинки составляет 4664 мм при колесной базе 2680 мм. Haval M6 оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 143 л.с. (202 Нм), привод только передний. На выбор доступны три цвета кузова (белый, черный и серый)

В список оснащения всех версий кроссовера входят 17-дюймовые диски, светодиодная оптика, 10-дюймовый дисплей мультимедиа-системы, четыре динамика, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида и задние датчики парковки.

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Ранее стало известно, что Haval представит обновленный кроссовер Big Dog 25 июля.