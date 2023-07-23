Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Продажи нового кроссовера Haval M6 начались в России

В России начались продажи китайских кроссоверов Haval M6 за 2 млн рублей

close
100%
Great Wall Motor

Компания Haval начала продажи кроссоверов M6 в России, стоимость модели с 6-ступенчатой механикой составляет 1,95 млн рублей, а с 7-дипазонной роботизированной трансмиссией — 2,1 млн рублей. Об этом говорится в сообщении китайского производителя, которое поступило «Газете.Ru».

Длина новинки составляет 4664 мм при колесной базе 2680 мм. Haval M6 оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 143 л.с. (202 Нм), привод только передний. На выбор доступны три цвета кузова (белый, черный и серый)

В список оснащения всех версий кроссовера входят 17-дюймовые диски, светодиодная оптика, 10-дюймовый дисплей мультимедиа-системы, четыре динамика, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида и задние датчики парковки.

close
100%
Great Wall Motor

Ранее стало известно, что Haval представит обновленный кроссовер Big Dog 25 июля.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях