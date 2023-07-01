Пробка у Крымского моста растянулась на 9 километров

Крупный затор при въезде на Крымский мост в Краснодарском крае увеличился до 9 километров, сообщается в Telegram-канале краевого оперативного штаба.

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин. Пробка в настоящий момент составляет около 9 км. Администрация муниципалитета организовала раздачу воды тем, кто стоит в пробке», — отмечается в сообщении.

Водителей, желающих проехать в Крым, просят учитывать дорожную ситуацию и закладывать дополнительное время для прохождения необходимых проверок.

Многокилометровый затор образовался на подъезде к Крымскому мосту 1 июля. Утром его длина достигала 5 километров. В Минтрансе причиной затора назвали увеличение количества автомобилей и багажа, подлежащего досмотру. Подразделения УВО Минтранса России увеличили количество постов и смен для проведения досмотра.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил в беседе с «Газетой.Ru», что число досмотровых постов при въезде на Крымский мост необходимо увеличить.