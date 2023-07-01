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Рассекречен новый кроссовер «Москвич 5»

Кроссовер «Москвич 5» показали в Татарстане

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пресс-служба Раиса Республики Татарстан

В рамках заседания совета директоров «КамАЗа» в Татарстане официальным лицам был показан новый кроссовер «Москвич 5», являющийся лицензионной копией китайского JAC Sehoi X6. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Новинки модельного ряда перед началом заседания осмотрели председатель совета директоров КамАЗа Сергей Чемезов и глава Татарстана Рустам Минниханов. Новый «Москвич 5» был представлен на выставке среди другой техники, в том числе грузовиков «КамАЗ» и представительских автомобилей Aurus.

На фотографии, сделанной пресс-службой главы Татарстана, видно, что рядом с кроссовером размещена информационная табличка с названием «Москвич 5». Ожидается, что машина получит турбомотор 1.5 и две трансмиссии на выбор — «механику» или преселективный «робот», уточняет «Российская газета».

Для базовой версии предусмотрен двигатель мощностью 149 л.с. и крутящим моментом 230 Нм, для автомобиля в максимальной комплектации предусмотрен мотор мощностью 184 л.с.

О том, что «Москвич» до конца года представит две новинки, говорил ранее глава «КамАЗа» Сергей Когогин.

Ранее стало известно, что автомобили «Москвич 3» подорожали в июне.

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