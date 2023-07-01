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В Якутске у заправки загорелся и взорвался автомобиль

Момент взрыва автомобиля у заправки в Якутске попал на видео

В Якутске неподалеку от автомобильной газовой заправки загорелась и взорвалась машина, сообщает sakhalife.ru.

Пожар произошел на 13-м километре Намского тракта. Огонь уничтожил минивэн Toyota Alphard. На место были вызваны пожарные, однако еще до их прибытия автомобиль взорвался.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «ЯСИА», видно, что взрыв произошел в тот момент, когда автомобиль был полностью охвачен пламенем.

В результате инцидента травмы получил один человек, мужчина 1977 года рождения. По предварительным данным, машина загорелась из-за неисправности газового оборудования. В тушении принимали участие два пожарных расчета из 11 человек.

Также стало известно, что в Нижегородской области произошло ДТП с участием патрульного автомобиля ГИБДД. При столкновении служебной Lada Vesta и внедорожника Chevrolet Niva пострадали три человека.

Ранее в Ярославле автобус без водителя пришел в движение и врезался в остановку.

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