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На «Автоторе» заметили сотни некомплектных Kia

Autonews: калининградскому «Автотору» не удалось собрать и продать несколько сотен Kia

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Kia

На заводе «Автотор» в Калининграде остались сотни неукомплектованных автомобилей корейской марки Kia, которые предприятие не смогло собрать и отправить на продажу из-за прекращения поставок необходимых компонентов Об этом сообщает Autonews.

На фотографиях, опубликованных изданием, видны ряды стоящих на территории машин, включая кроссоверы Kia Seltos и Soul, седаны Kia Cerato. Представители завода рассказали корреспонденту издания, что автомобили были выпущены до 24 февраля 2022 года, однако из-за проблем с поставками электронных компонентов их не смогли доделать. На некоторых из стоящих на территории машин отсутствует панель приборов, у других нет медиасистемы или частей внутренней отделки.

При этом на заводе надеются все же найти необходимые детали, завершить сборку машин и отправить их на продажу, утверждает Autonews.

Также «Автотор» ведет переговоры с потенциальными партнерами, способными заместить продукцию марки BMW.

Ранее «Газета.Ru» писала, что в Белоруссии президент Александр Лукашенко обязал чиновников закупать машины только местного производства.

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