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УАЗ пообещал не платить сторонним работникам больше, чем штатным

УАЗ признал разницу в зарплатах работников от кадровых агентств и заводских рабочих

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Ульяновский автозавод примет меры к тому, чтобы размер зарплаты персонала, предоставляемого заводу кадровыми агентствами, не превышал оплату труда штатных сотрудников предприятия и признал, что в расчеты с внешним персоналом включались дополнительные затраты. Об этом сообщается в корпоративном издании автозавода «Панорама УАЗ».

«По ряду пунктов были выявлены отклонения от договорных обязательств. Так, в расчет работников включались затраты на спецодежду, аренду жилья (у иногородних). Проведены переговоры, по итогам которых с некоторыми агентствами договорные отношения будут прекращены, с другими будет откорректирован порядок выдачи СИЗ и решения социальных вопросов. Заработная плата работников кадровых агентств не должна и не будет превышать заводскую», — отмечается в публикации.

Также в материале корпоративной газеты отмечается, что с 1 июня пройдет второй этап повышения зарплаты сотрудникам, в результате чего рост зарплат составит 12% с начала года.

Ранее УАЗ опроверг факт проведения забастовки на заводе и сообщил, что состоялась плановая встреча работников с генеральным директором, на которой обсуждались в том числе вопросы повышения зарплаты. По сообщениям о нарушениях трудовых прав сотрудников на завод с проверкой пришла прокуратура.

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