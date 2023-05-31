В мае в России цены на новые легковые автомобили выросли на 1-7%

В мае 2023 года по сравнению с апрелем выросли цены на 61 комплектацию новых легковых автомобилей, представленных на российском рынке. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ со ссылкой на данные собственного анализа рекомендованных розничных цен автопроизводителей. Прибавка в цене составила от 1% до 7%.

«Последнее снижение цен прошло в марте 2023 года, когда некоторые комплектации немного подешевели. В мае, апреле ни один автопроизводитель цены не снизил», — отмечается в сообщении НАПИ.

По его данным, китайский кроссовер Haval Dargo в зависимости от комплектации вырос в цене за месяц на 6-7%. Все версии этого автомобиля подорожали на 200 тыс. руб. Базовый Dargo в исполнении Comfort стоит теперь 3 млн руб. против прежних 2,8 млн руб.

«АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили Granta на 2-5%, в зависимости от версии. Больше всех подорожала одна из модификаций Granta в исполнении Club — с 855,9 до 894,9 тыс. руб.

На 7% (или 200 тыс. руб.) увеличилась цена кроссовера GAC GS8 в младшей комплектации GE. Теперь такой автомобиль стоит минимум 2 989 000 руб.

Ранее стало известно, что Changan начал продажи в России седанов Eado Plus.