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Велосипедистка погибла под колесами лесовоза в Нижегородской области

Mash: момент наезда лесовоза на велосипедистку в Нижегородской области попал на видео

В Нижегородской области велосипедистка погибла под колесами лесовоза, момент происшествия попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Ni Mash.

Авария произошла утром 31 мая в Балахнинском районе в поселке Первое Мая. Лесовоз задел едущую на велосипеде женщину грузоподъемной конструкцией. Отмечается, что водитель не установил опору должным образом перед выездом на дорогу.

30-летняя девушка скончалась на месте аварии, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что момент массовой аварии с участием автомобиля каршеринга на Митинской улице в Москве попал на видео. Также стало известно, что в центре Москвы полицейский автомобиль вылетел на тротуар, есть пострадавший.

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