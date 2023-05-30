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Китайский седан Omoda S5 GT начнут продавать в России

Продажи седанов Omoda S5 GT начнутся в России в августе

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OMODA

Продажи китайских седанов Omoda S5 в версии GT начнутся в России в августе 2023 года, объявил автопроизводитель в пресс-релизе, который поступил в «Газету.Ru». Сейчас автомобили проходят сертификационные испытания.

Omoda S5 GT получил бензиновый турбодвигатель объемом 1,6 л мощностью 150 л.с., который работает с роботизированной трансмиссией. Внешне Omoda S5 GT отличается от обычной версии дизайном решетки радиатора и дисков, оранжевыми тормозными суппортами увеличенного размера, а также оригинальными элементами интерьера, креслами с красной строчкой и ремнями безопасности такого же цвета.

Подробные технические характеристики и цены будут объявлены ближе к старту продаж. Седан Omoda S5 вышел на российский рынок 24 мая, автомобиль доступен в трех комплектациях и стоит от 2,16 млн руб. без учета скидок. В моторную линейку S5 вошли базовый 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 113 л.с. и доступный в старших комплектациях турбомотор такого же объема мощностью 147 л.с., оба агрегата идут в связке с вариатором.

Ранее сообщалось, что в Китае компания Chery представила предсерийную версию компактного кроссовера Omoda 3, который может появиться в России.

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