Компания Skywell раскрыла цены на гибридный кроссовер HT-i в России

Кроссовер Skywell HT-i будет стоить от 3,99 млн рублей в России, рассказали представители компании в пресс-релизе, который поступил в «Газету.Ru». Модель появится на российском рынке до конца июня 2023 года.

Силовая установка HT-i состоит из атмосферного бензинового двигателя объемом 1,5 литра мощностью 103 л.с и электромотора мощностью 177 л.с. Разгон до «сотни» в начальных комплектациях занимает 7,9 секунды, в максимальной — 8,2 секунды. Максимальная скорость равна 170 км/ч.

Кроссовер оснащен литий-ионной батареей емкостью 21,7 киловатт-часа в комплектациях Comfort и Premium, в комплектации Luxury машина оснащена батареей увеличенной емкостью (32,8 киловатт-часа). В первом случае запас хода на электромоторе составляет 81 км по стандарту WLTP, а во втором — 145 км. Максимальный пробег при полностью заправленном баке и заряженной батарее составляет 1267 км. Расход топлива на 100 км пути — 0,8 л АИ-92 при полностью заряженной батарее (5,85 литров и 6,1 литра при разряженной в зависимости от комплектации).

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В самую дорогую комплектацию (4,79 млн рублей) входят светодиодная оптика с лазерными фарами дальнего света, четыре камеры панорамного обзора, адаптивный круиз-контроль с системой распознавания дорожных знаков, система удержания в полосе, а также ассистент парковки и шесть подушек безопасности. Также кроссовер оснащается мультимедиа-системой с экраном диагональю 12,8 дюйма, аудиосистемой с девятью динамиками и сабвуфером.

Ранее сообщалось, что компания Skywell начала продажи электрических кроссоверов ET5 в России в новой комплектации, которая стала самой дорогой в линейке (5,05 млн рублей).