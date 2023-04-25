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В Москве таксист вернул сбережения пенсионерки, которые она отправила мошенникам

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Shutterstock

Водитель такси в Москве, с которым обманутая телефонными мошенниками пожилая женщина хотела отправить 500 тыс. рублей, сохранил ее сбережения. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, неизвестный позвонил 84-летней женщине, представившись сотрудником правоохранительных органов. Он убедил пенсионерку, что ее родственница попала в ДТП и потребовал 500 тыс. рублей за непривлечение к ответственности.

Деньги пожилая женщина положила в сумку и отправила с присланным к ней домой водителем такси. В дороге клиент начал звонить таксисту и требовал поторопиться, а водитель осмотрел посылку и нашел там крупную сумму. Поняв, что его используют в мошеннической схеме, таксист отдал получателю пустую сумку и повез деньги обратно, а затем обратился в полицию. В итоге 500 тыс. рублей были возвращены владелице.

Ранее стало известно, что в Томской области пожилая супружеская пара и их 51-летний сын продали автомобиль, поверив телефонным мошенникам.

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