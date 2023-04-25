В Кирове сгорел гараж патрульных авто после перекура капитана полиции

Служебный гараж полиции с тремя автомобилями сгорел в Кирове. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, капитан полиции плохо потушил сигарету и в гараже начался пожар.

Отмечается, что замкомандира взвода полиции дежурил 24 апреля. Он решил помыть патрульную Skoda, которую кто-то испачкал в битуме. Закурив, полицейский приступил к очистительным процедурам. Машину капитан очистил, но плохо затушил бычок, и в гараже начался пожар.

Как сообщает Baza, пламя охватило все помещение и три служебные машины, стоящие в гараже: две Skoda и один УАЗ «Патриот». Они полностью сгорели. Мужчина пытался потушить огонь, но получил ожоги. Полицейского ждет проверка.

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