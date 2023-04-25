В Барнауле пенсионерка на электросамокате проехала по встречной и врезалась в автомобиль

В Барнауле пожилая женщина на электросамокате врезалась в движущийся навстречу автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД города. Инцидент произошел на улице Белинского.

«При повороте направо не справилась с управлением и совершила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Toyota Gaia», — пояснили в ГИБДД.

Отмечается, что электросамокатом Kugoo Kirin M4 Pro управляла женщина 1945 года рождения. Она получила легкие травмы.

Ранее сообщалось, что в Норильске полицейские задержали мужчину, который прыгал по машинам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.