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В Барнауле пенсионерка на электросамокате проехала по встречной и врезалась в автомобиль

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Hot-Walls/youtube.com

В Барнауле пожилая женщина на электросамокате врезалась в движущийся навстречу автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД города. Инцидент произошел на улице Белинского.

«При повороте направо не справилась с управлением и совершила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Toyota Gaia», — пояснили в ГИБДД.

Отмечается, что электросамокатом Kugoo Kirin M4 Pro управляла женщина 1945 года рождения. Она получила легкие травмы.

Ранее сообщалось, что в Норильске полицейские задержали мужчину, который прыгал по машинам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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