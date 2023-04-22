На Ставрополье автомобиль с мертвым водителем попал в ДТП

Водитель скончался в пути движения и съехал с дороги в поселке Иноземцево Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

«По предварительным данным, 21 апреля около 20 часов на 365-м км автодороги «Кавказ», проходящей через поселок Иноземцево, водитель Toyota Yaris съехал с дороги в правую обочину и наехал на бордюр. Прибывшие медики констатировали смерть 59-летнего водителя, жителя Минеральных Вод», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, мужчина умер из-за проблем со здоровьем. Машина в момент ДТП находилась в исправном состоянии. Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что судья Верховного суда Башкирии Андрей Власов погиб в ДТП на дороге Дюртюли – Нефтекамск. Предварительно, он уснул за рулем.