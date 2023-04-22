Одиннадцать человек пострадали при столкновении иномарки с автобусом в Башкирии

В Башкирии автобус столкнулся с легковым автомобилем, пострадали 11 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону. Инцидент произошел сегодня утром.

«В Дюртюлинском районе на автодороге регионального значения общего пользования «Нефтекамск – Дюртюли» вблизи н.п. Новобиктово произошло ДТП с участием двух машин: Мазда СХ-9 и микроавтобус марки Peugeot Boxer», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в автомобиле Mazda погиб водитель. В ближайшую больницу доставлены 10 пассажиров автобуса и 1 пассажир Mazda. В автобусе в момент ДТП находились 14 человек.

На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Карелии подозреваемого в педофилии водителя школьного автобуса арестовали на два месяца.