Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Одиннадцать человек пострадали при столкновении иномарки с автобусом в Башкирии

В Башкирии автобус столкнулся с легковым автомобилем, пострадали 11 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону. Инцидент произошел сегодня утром.

«В Дюртюлинском районе на автодороге регионального значения общего пользования «НефтекамскДюртюли» вблизи н.п. Новобиктово произошло ДТП с участием двух машин: Мазда СХ-9 и микроавтобус марки Peugeot Boxer», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в автомобиле Mazda погиб водитель. В ближайшую больницу доставлены 10 пассажиров автобуса и 1 пассажир Mazda. В автобусе в момент ДТП находились 14 человек.

На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Карелии подозреваемого в педофилии водителя школьного автобуса арестовали на два месяца.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях