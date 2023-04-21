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Водитель выжил в ДТП, в котором машину разорвало на части

Авария с участием легкового автомобиля произошла в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер».

Отмечается, что автомобиль Kia K5 разорвало на части в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на съезде на кольцевую автодорогу в районе порта Бронка. Что стало причиной ДТП, не сообщается.

По данным канала, водитель автомобиля остался жив.

Ранее сообщалось, что житель Кузбасса разбил автомобиль своей невесты после того, как она отменила свадьбу.

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