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Серийный выпуск автомобилей «Атом» в России начнется в 2025 году

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Презентация АТОМ

Серийное производство электромобилей «Атом» планируется начать в 2025 году, рассказал гендиректор «КамАЗа» и инвестор проекта «Атом» Сергей Когогин, передает «Прайм».

По словам Когогина, на текущий год назначен выпуск машин для тестовых испытаний. Презентацию прототипа «Атом» планируется провести в Казани в мае этого года.

Разработкой проекта по выпуску электрокаров «Атом» занимается компания «Кама», инвесторами примерно в равных долях выступили лично Когогин и бизнесмен Рубен Варданян.

«Атом» планирует производить четыре модели электромобилей: двухдверную городскую «Дуо», семейную «Фэмили», отдельные авто для такси и доставки. Ожидается, что у всех моделей максимальный запас хода составит 500 км на одном заряде.

В прошлом году сообщалось, что стартап планирует приобрести простаивающий завод Ford Motor Company в Набережных Челнах. Предполагается, что завод, на котором Ford выпускала легковые авто до 2019 года, должен стать главным сборочным предприятием «Атома».

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