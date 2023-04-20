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«Москвич 3» в новой комплектации будет стоить от 2,25 млн рублей

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Завод «Москвич» начал продажи бензиновых кроссоверов в новой комплектации «Комфорт», такие машины стоят от 2,25 млн рублей, сообщил автопроизводитель.

От базовой версии «Москвич 3» в новой комплектации отличается наличием цифровой приборной панели диагональю 10,25 дюйма, системы кругового обзора, функции подогрева всех сидений, светодиодными фарами дальнего и ближнего света вместо галогеновых, функции автоматического складывания зеркал заднего вида и кожаной отделкой сидений черного цвета вместо комбинированной.

Вместе с этим новинка получила импульсные электростеклоподъемники всех дверей с защитой от защемления, электрорегулировку водительского сиденья по четырем направлениям и ручной по двумя направлением (в базовой только ручная), боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые шторки безопасности и ряд систем — предупреждение о выезде с полосы движения и возможном лобовом столкновении, а также контроль слепых зон.

«Москвич 3» оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 л (150 л.с.) и предлагается с вариатором или 6-ступенчатой механикой, в базовой комплектации автомобиль стоит от 1,97 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Московская городская дума согласилась обновить автопарк столичной мэрии, заменив все иномарки на кроссоверы «Москвич 3».

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