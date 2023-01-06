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В Росавтодоре назвали сроки установки автомобильных пролетов Крымского моста

Росавтодор: автомобильные пролеты левой части Крымского моста установят в январе

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Телеграм-канал «Марат Хуснуллин»

Первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста будут установлены в январе. Об этом рассказали в пресс-службе Росавтодора.

«Надвижку первых двух пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста поочередно выполнят в январе. Для этого будут дважды введены временные ограничения для движения автотранспорта», — пояснили в федеральном дорожном агентстве.

В пресс-службе добавили, что в феврале будут заменены еще два пролета. После этого рабочие установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку.

Ранее сообщалось, что Керченская паромная переправа возобновила работу 1 января. 31 декабря работа переправы была остановлена из-за сильного тумана.

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