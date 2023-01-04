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Под Тулой внедорожник врезался в автобус, погиб человек

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Телеграм-канал «Прокуратура Тульской области»

В Алексинском районе Тульской области утром в среду произошло лобовое столкновение служебного автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Honda, сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.

«Водитель легкового автомобиля марки Honda HR-V, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом марки ПАЗ», — отмечается в сообщении ведомства.

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, сообщают «Тульские известия». Шофер автобуса и два его пассажира госпитализированы с травмами.

Ранее стало известно, что под Санкт-Петербургом маршрутный автобус попал в ДТП с двумя большегрузными автомобилями.

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