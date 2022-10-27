Суд арестовал водителя, задавившего школьницу на остановке в Подмосковье

Суд арестовал на два месяца водителя фургона Mercedes-Benz, обвиняемого в ДТП, в результате которого погибла школьница. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Московской области.

«С учетом позиции прокуратуры Видновский городской суд избрал в отношении 22-летнего водителя, обвиняемого в совершении ДТП в Ленинском г.о., в результате которого погибла 16-летняя девушка, меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель фургона арестован до 25 декабря 2022 года.

Авария, в которой погибла школьница, произошла в деревне Дроздово. Мужчина, находившийся за рулем Mercedes-Benz Sprinter, не справился с управлением, из-за чего фургон занесло и он опрокинулся на остановку. В это время там стояла 16-летняя девушка. От полученных травм она погибла на месте ДТП.

Ранее сообщалось, что в Дагестане Госавтоинспекция будет собирать жалобы на нарушителей правил дорожного движения с помощью бота в мессенджере Telegram.

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